17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद गोलीकांड: पूर्व मंगेतर और होने वाली साली को गोली मारने के बाद युवक ने बनाया था वीडियो, बोला- 2 लाख के चलते टूटी थी शादी

Engagement Dispute Shooting: गाजियाबाद में सगाई टूटने से नाराज एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पूर्व मंगेतर और उसकी बहन को गोली मार दी। दोनों घायल बहनों का इलाज जारी है और पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Harshita Saini

Jun 17, 2026

Ghaziabad Shooting Case

शादी नहीं हुई तो युवक ने घर में घुसकर पूर्व मंगेतर और उसकी बहन को मारी गोली

Ghaziabad Shooting Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सगाई टूटने से नाराज होकर 25 साल के युवक ने अपनी पूर्व मंगेतर और उसकी छोटी बहन को घर में घुसकर गोली मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, दोनों बहनों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी और युवती की सगाई करीब डेढ़ साल पहले हुई थी, लेकिन तीन महीने पहले उनका रिश्ता टूट गया था। जानकारी के अनुसार इस वरादात को अंजाम देने के बाद उसने वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने विवाद के पीछे की वजह बताई।

तीन महीने पहले टूट गया रिश्ता

पुलिस के अनुसार, जॉनी और 20 साल की खुशी की सगाई करीब डेढ़ साल पहले हुई थी और दोनों परिवार शादी की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन समय के साथ दोनों परिवारों के बीच कुछ बातों को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद करीब तीन महीने पहले यह रिश्ता टूट गया। बताया जा रहा है कि सगाई खत्म होने के बाद भी जॉनी खुशी से बात करने और मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुशी ने उससे संपर्क रखने से इनकार कर दिया और दूरी बनाए रखी।

घर पहुंचा और चला दी गोलियां, इलाके में मच गया हड़कंप

जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 4:20 बजे जॉनी खोडा कॉलोनी के लोधी चौक स्थित खुशी के घर पहुंचा। पुलिस के अनुसार, घर में घुसते ही उसने खुशी और उसकी छोटी बहन निधि पर गोली चला दी। अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया, जबकि परिवार के लोग घायल बहनों को बचाने में जुट गए।

दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल

गोली लगने से खुशी और उसकी बहन निधि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। खुशी के पेट में तीन गोलियां लगीं, जबकि निधि के चेहरे और जबड़े में गोली लगी। परिवार के लोग और पुलिसकर्मी तुरंत दोनों को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां दोनों का इलाज जारी है।

पुलिस ने तीन घंटों में आरोपी गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गईं और आसपास के इलाकों में तलाश शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी मदद से पुलिस ने आरोपी की लोकेशन का पता लगाया। वारदात के करीब तीन घंटे बाद ही उसे सिहानी गेट इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस हथियार समेत बाकी सबूतों की जांच कर रही है।

वीडियो में लगाए आरोप

गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसकी अब जांच की जा रही है। वीडियो में उसने दावा किया कि लड़की के परिवार ने शादी के लिए उससे दो लाख रुपये लिए थे और बाद में पैसे वापस मांगने पर शादी तोड़ दी। उसने यह भी कहा कि वह पुलिस के सामने सरेंडर करने वाला है। हालांकि पुलिस अभी उसके सभी दावों की सच्चाई की जांच कर रही है और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

up crime news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Jun 2026 05:41 pm

Published on:

17 Jun 2026 05:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद गोलीकांड: पूर्व मंगेतर और होने वाली साली को गोली मारने के बाद युवक ने बनाया था वीडियो, बोला- 2 लाख के चलते टूटी थी शादी

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Firing in Ghaziabad: गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग; घर में घुसकर दो सगी बहनों को गोली मारी, हैरान कर देगी वारदात की वजह

गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग
गाज़ियाबाद

Ghaziabad News: ‘योगी जी! माफ करो, हम कसम खाते हैं- भविष्य में अपराध नहीं करेंगे’, पुलिस के सामने हाथ में पोस्टर लेकर गिड़गिड़ाए अपराधी, देखें वीडियो

Criminals apologize to CM Yogi
गाज़ियाबाद

कमर कस लो, मैं तिहाड़ जेल से बाहर आ गया हूं, सलीम वास्तविक का वीडियो वायरल

Salim Vastvik New Video Viral
गाज़ियाबाद

सोनिया मर्डर केस में बड़ा मोड़: कातिलों को दबोचने के लिए होगा DNA टेस्ट, क्राइम सीन होगा रिक्रिएट

Sonia Murder Case Ghaziabad
गाज़ियाबाद

सूर्या चौहान हत्याकांड: तेरहवीं पर उमड़ा जनसैलाब, मां ने कहा- आरोपियों को कभी जेल से बाहर न आने दिया जाए

Surya Chauhan Murder Case
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.