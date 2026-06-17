गाजियाबाद गोलीकांड: पूर्व मंगेतर और होने वाली साली को गोली मारने के बाद युवक ने बनाया था वीडियो, बोला- 2 लाख के चलते टूटी थी शादी

Ghaziabad Shooting Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सगाई टूटने से नाराज होकर 25 साल के युवक ने अपनी पूर्व मंगेतर और उसकी छोटी बहन को घर में घुसकर गोली मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, दोनों बहनों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी और युवती की सगाई करीब डेढ़ साल पहले हुई थी, लेकिन तीन महीने पहले उनका रिश्ता टूट गया था। जानकारी के अनुसार इस वरादात को अंजाम देने के बाद उसने वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने विवाद के पीछे की वजह बताई।