कमर कस लो, मैं तिहाड़ जेल से बाहर आ गया हूं, सलीम वास्तविक का वीडियो वायरल

गाजियाबाद(Youtuber Saleem Vastik Viral Video) : 31 वर्ष पुराने चर्चित अपहरण और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए यूट्यूबर सलीम वास्तिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बुधवार को उनका एक 44 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह समुदाय विशेष और मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और स्थानीय प्रशासन ने भी सलीम के जेल से रिहा होने या जमानत पर बाहर आने की जानकारी होने से इंकार किया है।