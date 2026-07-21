जिसे पाला-पोसा, उसी ने छीन ली जिंदगी! गाजियाबाद में मां-बाप की मौत से सन्नाटा, किराएदार की सूचना पर पहुंची पुलिस

गाजियाबाद के वीर नगर मोहल्ले में सोमवार देर रात एक परिवार की कहानी दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई। जिस घर में कभी साथ बैठकर खाना खाया जाता था। वहीं देर रात ऐसा विवाद हुआ कि सुबह तक पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, रात में घर से तेज आवाजें और झगड़े की आवाज सुनकर मकान में रहने वाले एक किरायेदार ने डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घर के अंदर गंगाशरण और उनकी पत्नी विमलेश गंभीर रूप से घायल मिले। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।