गोंडा: चोर नहीं, पत्नी निकली मास्टरमाइंड; प्रेमी संग भागने के लिए अपने ही घर में डाला डाका

Gonda Theft Case: गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के विशुनापुर बाजार में हुई चोरी की घटना ने उस समय नया मोड़ ले लिया। जब पुलिस जांच में सामने आया कि यह कोई बाहरी चोरी नहीं, बल्कि घर के भीतर रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। पुलिस ने इस मामले में वादी की पत्नी पूनम कसौधन और उसके रिश्तेदार विकास कसौधन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, विशुनापुर बाजार के रहने वाले लवकुश पुत्र रामबचन ने 20 जुलाई को थाना खरगूपुर में तहरीर देकर बताया था कि बीती रात अज्ञात चोर उनके घर में घुस आए। कमरे में रखे तीन बक्सों के ताले तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने तत्काल घटना के खुलासे के लिए टीम गठित की। क्षेत्राधिकारी नगर योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में खरगूपुर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस को वादी की पत्नी पूनम कसौधन की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। महिला पुलिसकर्मी द्वारा अलग से पूछताछ किए जाने पर उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया।