मौसम विभाग ने गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और सीतापुर समेत 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, मेरठ, बुलंदशहर और कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की भी संभावना जताई गई है।

शनिवार को सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में रिकॉर्ड की गई। यहां 141.6 मिमी वर्षा दर्ज हुई। इसके अलावा बांसगांव, चुनार, पलियाकलां, वाराणसी और सुल्तानपुर में भी अच्छी बारिश हुई।