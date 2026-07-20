मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में रविवार कि वह काली रात जिसने महज 30 सेकंड में 5 लाशें बिछा दी। दरअसल तेज बारिश के दौरान इस्लाम का मकान अचानक भरभराकर गिर गया। जिससे घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य मलबे में दब गए। ग्रामीणों के अनुसार, रात के समय तेज आवाज सुनाई दी। जिसके बाद आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि इस्लाम का घर गिर चुका है। इसके बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया।