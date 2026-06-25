‘सूखी रोटी दी और जानवरों का चारा खिलाया, कुत्तों से कटवाया’, मुजफ्फरनगर बंधुआ मजदूर कांड’ पर फूटा प्रियंका गांधी का गुस्सा

बंधुआ मजदूरी प्रकरण में जो खुलासे हुए हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आरोप है कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से लाए गए इन गरीब मजदूरों को उनके काम का कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। उन्हें अमानवीय हालात में बंधक बनाकर रखा गया था। मजदूरों को खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और मवेशियों का चारा दिया जाता था। हद तो तब हो गई जब खुलासा हुआ कि इन बेबस मजदूरों को कोड़े और धारदार हथियारों से पीटा जाता था और उन पर खूंखार पिटबुल कुत्ते छोड़े जाते थे।