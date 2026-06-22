Ghazipur News: भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल, अफजल अंसारी बोले- यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है

अफजल अंसारी ने कहा कि बक्सर में जो कुछ भी हुआ वह आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। एनकाउंटर से पहले की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उनमें भरत तिवारी अपने घर पर अकेले ही किसी वीर की तरह खड़ा नजर आ रहा था। अफजल ने कहा कि उसने भले ही अपना भौकाल बनाने की कोशिश की हो, लेकिन अंत में उसने अपनी शर्तें रखते हुए पुलिस को अपना हथियार सौंप दिया था। हथियार दे देने के बाद उसे गोली मारने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब जनता और राजनीतिक दलों का सीधा आरोप है कि जब भरत ने अपना हथियार डालकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था तो फिर उसे गोलियां क्यों मारी गईं।