लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद CM योगी ने रद्द किए सभी कार्यक्रम, हादसे में 15 लोगों ने गंवाई जान

पुरनिया के इस कोचिंग सेंटर में लगी आग इतनी भीषण थी कि वहां भारी अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की राहत एवं बचाव कार्य टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान जाने की भी दुखद खबर सामने आई है। प्रशासन की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।