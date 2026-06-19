लखनऊ में दर्दनाक हादसा, पिता के साथ खाना खाकर खेलने गई मासूम की गेट के नीचे दबने से गई जान

Lucknow Accident News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र स्थित मोहिद्दीनपुर में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां खेलते समय घर के भारी लोहे के गेट के नीचे दबने से दो साल की मासूम बच्ची अन्वी की मौत हो गई। इस घटना ने पल भर में हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। घटना के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने बताया की मासूम ने कुछ देर पहले ही अपने पिता के साथ खाना खाया और उसके बाद बाहर खेलने चली गई। मासूम अन्वी की अचानक मौत से परिवार सदमे में है।