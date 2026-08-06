Lucknow Crime News: लखनऊ में बच्चों से भरी स्कूली वैन रोककर हमला! चालक और बेटे की पिटाई, धारदार हथियार से युवक घायल

Lucknow Police News:उत्तर प्रदेश की राजधानी के बंथरा इलाके में दिनदहाड़े स्कूली वैन चालक और उसके बेटे पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि थार, स्कॉर्पियो समेत कई गाड़ियों से पहुंचे लोगों ने पहले वैन रुकवाई और फिर चालक, उसके बेटे व एक अन्य युवक के साथ मारपीट की। हमले में एक युवक धारदार हथियार लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।