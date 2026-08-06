Lucknow Crime News: लखनऊ में बच्चों से भरी स्कूली वैन रोककर हमला! चालक और बेटे की पिटाई, धारदार हथियार से युवक घायल

स्कूली वैन रोककर चालक और बेटे पर हमला (photo- freepik)
Lucknow Police News:उत्तर प्रदेश की राजधानी के बंथरा इलाके में दिनदहाड़े स्कूली वैन चालक और उसके बेटे पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि थार, स्कॉर्पियो समेत कई गाड़ियों से पहुंचे लोगों ने पहले वैन रुकवाई और फिर चालक, उसके बेटे व एक अन्य युवक के साथ मारपीट की। हमले में एक युवक धारदार हथियार लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बंथरा गांव निवासी छोटे लाल यादव स्कूली वैन चलाते हैं। उनकी ओर से दर्ज कराई गई तहरीर के मुताबिक, 5 अगस्त की सुबह करीब 11:30 बजे वह बच्चों को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी वैन को रोक लिया।
पीड़ित का आरोप है कि आरोपी थार, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो-एन और एक्सयूवी-300 जैसी गाड़ियों से पहुंचे थे। वैन रुकवाने के बाद उन्होंने छोटे लाल यादव, उनके बेटे आदर्श यादव और चालक गोविंद रावत के साथ मारपीट शुरू कर दी।
आरोप है कि हमले के दौरान धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे आदर्श यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
छोटे लाल यादव की तहरीर पर पुलिस ने लकी यादव, अंशुमान सिंह, आकाश सिंह, हिमांशु सिंह, रजत सिंह और 12 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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