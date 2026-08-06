Prince Yukesh Singh: कौन हैं प्रिंस युकेश सिंह? बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद अब बेटे पर टिकी राजनीतिक विरासत

उमाशंकर सिंह पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। उन्होंने 2012 में पहली बार रसड़ा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की और इसके बाद 2017 व 2022 में भी लगातार चुनाव जीतकर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बसपा पूरे प्रदेश में केवल एक सीट जीत सकी, तब रसड़ा से उमाशंकर सिंह की जीत पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। इसी वजह से वह बसपा प्रमुख मायावती के बेहद भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने लगे।