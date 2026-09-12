कौन हैं बलिया की स्मृति सिंह? BRICS संवाद 2026 में यूपी का किया प्रतिनिधित्व, अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाई युवाओं की आवाज

ग्राम पंचायत स्तर से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाली स्मृति सिंह महिला सशक्तिकरण और मासिक धर्म स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार काम कर रही हैं। उनके इसी समर्पण और लगातार किए जा रहे प्रयासों के कारण उन्हें विलेज पैड गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स संवाद में हिस्सा लेते हुए स्मृति ने कहा कि इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत और यूपी के ग्रामीण समाज महिलाओं व युवाओं की आवाज उठाना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने वैश्विक मंच से यह अहम सुझाव भी दिया कि सभी ब्रिक्स देशों को महिला नेतृत्व ग्रामीण विकास शिक्षा स्वास्थ्य और युवाओं की भागीदारी के क्षेत्र में अपना आपसी सहयोग और अधिक मजबूत करना चाहिए।