‘अंकल जी, अंकल जी!’ सैलाब में डूबते बेटे की वो आखिरी पुकार, लाचार देखते रह गए लोग

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले पन्नालाल की आवाज भावुकता से भर गई जब उन्होंने एनडीटीवी से बात की। उन्होंने कहा, 'सब कुछ खत्म हो गया है।' जिस कस्बे से वे भागे थे, वह पानी, कीचड़ और मलबे के नीचे लगभग पूरी तरह गायब हो चुका था। पूरी रात बारिश होती रही, लेकिन वे तब तक डटे रहे जब तक हेलीकॉप्टर उन्हें निकालने नहीं आ गए। उनकी दुकान भी यहीं थी। हादसे के समय वे बाजार गए हुए थे। बेटा दुकान संभाल रहा था। अचानक फोन आया कि सैलाब आ गया है। फोन, कागज और जरूरी सामान सब पानी में बह गए।