Nepal Flood: गुजरात का NRI दंपति लापता, भाई बोला- 12 साल के बेटे को पता नहीं मां-बाप कहां हैं

Nepal Flood: नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बीच कई भारतीयों की जान खतरे में है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, 288 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। इस आपदा में फंसे गुजरात के आणंद जिले के एक NRI दंपति का पिछले दो दिनों से कोई पता नहीं चल पाया है। अमेरिका की नागरिकता रखने वाले 46 वर्षीय बिमल पटेल और उनकी पत्नी जामिनीबेन कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान अचानक आई फ्लैश फ्लड के बाद से संपर्क से बाहर हैं। गुजरात में उनका परिवार किसी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ है, जबकि उनका 12 साल का बेटा इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसके माता-पिता किस मुश्किल में हैं।