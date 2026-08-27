Nepal Flood: 288 भारतीय अब भी लापता, चीन में फंसे 200 तीर्थयात्रियों को निकालने की तैयारी, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

Nepal Flood: नेपाल-तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों और चल रहे राहत कार्यों के बारे में अहम जानकारी दी है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि आपदा के कारण नेपाल में कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे अब तक 288 भारतीय नागरिकों से सीधा संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि, राहत और बचाव टीमों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। इसके अलावा, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लगभग 200 भारतीय तीर्थयात्री चीनी सीमा के पास फंसे हुए हैं , जिन्हें भारतीय दूतावास सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है।