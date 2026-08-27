Nepal Floods Update: नेपाल में 21 भारतीयों को बचाया गया, विदेश मंत्रालय ने जारी की सूची; देखें नाम

जायसवाल ने कहा कि नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद पैदा हुए हालात से निपटने के लिए भारत हरसंभव सहायता जारी रखेगा। नेपाल की मांग के आधार पर भारत राहत सामग्री और बेली ब्रिज भेज रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और प्रभावित भारतीयों की मदद के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों में भी चौबीसों घंटे हेल्पलाइन शुरू की गई है।