Nepal Floods Update: नेपाल में 21 भारतीयों को बचाया गया, विदेश मंत्रालय ने जारी की सूची; देखें नाम

Nepal floods MEA (Photo-IANS/Randhir Jaiswal/X)
नई दिल्ली। नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बीच राहत और बचाव अभियान जारी है। नेपाल के टिमुरे इलाके से 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बचाए गए सभी 21 लोगों के नामों की सूची भी जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक, सभी रेस्क्यू किए गए भारतीय तमिलनाडु के रहने वाले हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल गए थे।
विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि टिमुरे से सुरक्षित निकाले गए सभी 21 भारतीय तमिलनाडु के निवासी हैं।
-शिवरंजनी मुथुनाथन
-कर्पगम राजमोहन
-मारन गोविंदासामी
-शांति मारन
-मुथुकुमारेसन रामलिंगम
-नवु कबीरदास
-विजयभुवनेश्वरी विश्वनाथन
-मैथिली मुथुकुमारेसन
-त्यागराजन रथिनम
-किरुबागरी बालासुब्रमण्यम
-वल्लीनायकी शिवकुमार
-साथिया जयारमन
-थिरुमावलवन गोविंदरासु
-कनागासाबाई नतेसापिल्लई
-राधाई कनागासाबाई
-रथिनाकुमार कुंचिथपथम
-पुंगुझाली पोन्नम्बलम
-पझानियाप्पन मैकापेरुमल
-कलैमथी पझानियाप्पन
-रघुनाथन मुनिराज
-कनागासाबाई नतेसा पिल्लई
विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह सूची 27 अगस्त 2026 को दोपहर 1 बजे तक की स्थिति पर आधारित है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि नेपाल में 288 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें 73 लोग त्रिशूली-1 पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। वहीं, तिब्बत में फंसे करीब 200 भारतीय नागरिकों से भी लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।
जायसवाल ने कहा कि नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद पैदा हुए हालात से निपटने के लिए भारत हरसंभव सहायता जारी रखेगा। नेपाल की मांग के आधार पर भारत राहत सामग्री और बेली ब्रिज भेज रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और प्रभावित भारतीयों की मदद के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों में भी चौबीसों घंटे हेल्पलाइन शुरू की गई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई और नेपाल को हरसंभव मदद का भरोसा दिया।
नेपाल-तिब्बत सीमा पर बुधवार सुबह आई भीषण फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। नेपाल पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है। कई लोग अब भी लापता हैं और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है।
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