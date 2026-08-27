बुटीक में घुसा पति, शटर बंद कर चला गया; खून से लथपथ बाहर निकली पत्नी, चिट्ठी में बताया हत्यारे का नाम

आसपास मौजूद कुछ लोग घबरा गए और उसी वक्त मदद के लिए आगे नहीं आए। राजिंदर कुछ देर बाद वापस दुकान के अंदर चली गई। फिर कुछ देर बाद वह दोबारा बाहर आई और गले पर हाथ रखकर लोगों से मदद मांगने का इशारा किया। इसके बाद कुछ स्थानीय लोग उसके पास पहुंचे और उसे कालका अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पंचकूला पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर करीब दो घंटे में राजिंदर के पति को पकड़ लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को कराया जाएगा।