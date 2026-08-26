Punjab Politics: BJP-SAD गठबंधन पर पहले ही लग चूका है विराम, कांग्रेस बोली- पंजाब की जनता दोनों दलों को नकार चुकी है

राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी(फोटो-IANS)
Punjab Election 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने दोनों दलों पर निशाना साधा है। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि पंजाब की जनता बीजेपी और अकाली दल दोनों को नकार चुकी है।
बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि किस पार्टी को किसके साथ गठबंधन करना है, यह दोनों दलों का आपसी फैसला है, लेकिन पंजाब के लोगों ने दोनों को ही नकार दिया है। औजला ने बीजेपी पर पंजाब के हितों के खिलाफ रुख रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन बार पंजाब आ चुके हैं, लेकिन राज्य से जुड़े मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि इसी वजह से पंजाब के लोग बीजेपी को पहले ही नकार चुके हैं। अकाली दल को लेकर भी औजला ने कहा कि पार्टी की जमीनी स्तर पर मौजूदगी अब लगभग न के बराबर रह गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनता किसी पार्टी को स्वीकार नहीं कर रही है, तो उसके साथ जाने का क्या फायदा होगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 24 अगस्त को पटियाला में पार्टी की जोनल बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि बीजेपी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। संतोष का यह बयान बीजेपी और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाओं के बीच आया। दोनों दल लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं, लेकिन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर उनका गठबंधन टूट गया था। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के फिर साथ आने की अटकलें तेज हुई थीं।
बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकाली दल या किसी अन्य दल के साथ गठबंधन किए बिना अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।
बीएल संतोष के बयान के बाद बीजेपी की आधिकारिक चुनावी तैयारी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की दिशा में दिखाई दे रही है। पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सभी 117 सीटों पर चुनावी तैयारी शुरू करने पर जोर दिया है।
बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बीएल संतोष के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता ने जो बात कही है, वह सही है। खंडेलवाल ने दावा किया कि पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी सरकार से परेशान है और बदलाव चाहती है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पंजाब में सरकार बनाएगी।
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