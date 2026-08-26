Punjab Politics: BJP-SAD गठबंधन पर पहले ही लग चूका है विराम, कांग्रेस बोली- पंजाब की जनता दोनों दलों को नकार चुकी है

बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि किस पार्टी को किसके साथ गठबंधन करना है, यह दोनों दलों का आपसी फैसला है, लेकिन पंजाब के लोगों ने दोनों को ही नकार दिया है। औजला ने बीजेपी पर पंजाब के हितों के खिलाफ रुख रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन बार पंजाब आ चुके हैं, लेकिन राज्य से जुड़े मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि इसी वजह से पंजाब के लोग बीजेपी को पहले ही नकार चुके हैं। अकाली दल को लेकर भी औजला ने कहा कि पार्टी की जमीनी स्तर पर मौजूदगी अब लगभग न के बराबर रह गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनता किसी पार्टी को स्वीकार नहीं कर रही है, तो उसके साथ जाने का क्या फायदा होगा।