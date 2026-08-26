पंजाब में शिक्षा को लेकर सुखबीर बादल का हमला, केजरीवाल-सिसोदिया को भी घेरा

सुखबीर सिंह बादल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पंजाब सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए लिखा कि राज्य में जिसे 'शिक्षा क्रांति' का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है, वह असल में एक बड़ा छलावा और शिक्षा घोटाला है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए अकाली दल प्रमुख ने लिखा कि पंजाब की जमीनी हकीकत और यहां के मुद्दे शायद केजरीवाल और सिसोदिया के लिए 'सिलेबस से बाहर' की बात हैं। उनका कहना था कि सरकार पंजाब की जनता के सामने झूठा प्रोपेगैंडा फैला रही है जिसे पूरी तरह बेनकाब किया जाना जरूरी है।