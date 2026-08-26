राहुल गांधी के बयान पर बांसुरी स्वराज का पलटवार, बोलीं- पहले कांग्रेस में खत्म करें राजनीतिक पितृसत्ता

बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी देश में एक नया झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहती हूं कि क्या 'पितृसत्ता को खत्म करने' का नारा सिर्फ पुणे के मंच तक ही सीमित है? क्या आप अपनी कांग्रेस पार्टी के भीतर राजनीतिक पितृसत्ता नहीं चलाते? उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास न तो कोई विजन है और न ही कोई सकारात्मक एजेंडा। उनकी रिसर्च टीम जो कागज पर लिखकर देती है, उसी का इस्तेमाल कर वे देश के युवाओं और मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।