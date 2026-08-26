भारत की सीमा पर पाकिस्तान की ड्रोन निगरानी, तुर्किये के बायरकतार TB2 की मौजूदगी से बढ़ी चिंता

Pakistan Bayraktar TB2 Drones: पाकिस्तान एक तरफ जहां हथियारों की खरीद बढ़ा रहा वहीं, भारत के साथ लगती सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) के आसपास ड्रोन से निगरानी भी कर रहा है। दरअसल, खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर तुर्किये निर्मित बायरकतार TB2 ड्रोन की मौजूदगी देखी गई। खास बात यह है कि जब दोनों देशों के बीच सुरक्षा को लेकर तनाव बना हुआ है। दोनों देश सैन्य अभियानों में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं।