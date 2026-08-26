‘राहुल गांधी के कहने पर पवन खेड़ा ने CM हिमंता पर आरोप लगाए, इनाम में राज्यसभा सीट मिली’, किरेन रिजिजू का बयान

रिजिजू ने साफ कहा कि यह जानकारी उन्हें पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से मिली। बता दें कि असम चुनाव में कांग्रेस ने हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, जिनमें व्यक्तिगत मुद्दे भी शामिल थे। लेकिन भाजपा ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए जवाबी हमला बोला और चुनाव में बड़ी जीत हासिल की।