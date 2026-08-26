नेपाल में बाढ़: भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, बिहार-यूपी में अलर्ट, टीमें तैनात

नेपाल में हो रही भारी तबाही के कारण बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात कर हालात की समीक्षा की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को संभावित संकट से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। दूसरी ओर, नेपाल में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के कारण गंडक नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है, जिसके चलते बिहार सरकार ने कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।