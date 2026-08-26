26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

नेपाल में बाढ़: भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, बिहार-यूपी में अलर्ट, टीमें तैनात

Nepal Flood News : नेपाल में भोटेकोशी नदी की भीषण बाढ़ के बाद भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Aug 26, 2026

Nepal Flood News

Nepal Flood News (फोटो-वीडियो का स्क्रीनशॉट X/@ravipandey264)

Nepal Flood : नई दिल्ली। नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के बाद भारत ने भी नेपाल से सटे राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। दूतावास द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500 हैं। एएनएआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत सरकार नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं, नेपाल से आने वाली नदियों का पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।

यूपी के दो जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी के विकराल रूप पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि भगवान पशुपतिनाथ से सभी की सुरक्षा और कल्याण की प्रार्थना है। नेपाल में आई बाढ़ के कारण गंडक और नारायणी नदियों के बढ़ते जलस्तर और उत्तर प्रदेश के महराजगंज व कुशीनगर जिलों में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से की बात

नेपाल में हो रही भारी तबाही के कारण बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात कर हालात की समीक्षा की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को संभावित संकट से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। दूसरी ओर, नेपाल में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के कारण गंडक नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है, जिसके चलते बिहार सरकार ने कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

105 भारतीय पर्यटक लापता

नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाके में कुल 384 पर्यटकों के लापता होने की सूचना है। इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक बताए गए हैं। विदेशी पर्यटकों में 105 भारतीय नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों की ओर से लापता लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी हाई अलर्ट पर

सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने भारत-नेपाल सीमा पर तैनात अपनी सभी टुकड़ियों को अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, एसएसबी की 11 रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमों (RRT) को तत्काल राहत और बचाव कार्य के लिए सक्रिय कर दिया गया है, जबकि 7 अतिरिक्त टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है।

नेपाल की कोशी और नारायणी नदी घाटियों में जलस्तर बढ़ने के पूर्वानुमान को देखते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के घाघरा, करनाली और महाकाली नदी क्षेत्रों से सटे संवेदनशील जिलों में भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार अलर्ट, अमित शाह ने सम्राट चौधरी से फोन पर की बात, NDRF तैनात

ये भी पढ़ें
Bihar Flood Alert, Nepal Flood, Bihar Flood News, Amit Shah Samrat Choudhary, Nepal Flash Flood, Bihar Flood Warning, Gandak River Flood, Samrat Choudhary, Amit Shah Bihar,

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Aug 2026 05:23 pm

Published on:

26 Aug 2026 05:20 pm

Hindi News / National News / नेपाल में बाढ़: भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, बिहार-यूपी में अलर्ट, टीमें तैनात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘क्या चुनाव आयोग तय करेगा किसका वोट हटेगा?’, SIR पर कपिल सिब्बल का हमला, बोले- 91% नाम गलत तरीके से हटाए गए

Kapil Sibal SIR, SIR Voter List, Election Commission SIR, Special Intensive Revision, SIR Voter List Update, Kapil Sibal on SIR, Election Commission Voter List, SIR Controversy, Voter List Deletion,
राष्ट्रीय

कर्नाटक के सरकारी अस्पताल में जज का औचक निरीक्षण, जेल वार्ड में गर्लफ्रेंड के साथ मिला आरोपी अधिकारी

Karnataka officer jail news
राष्ट्रीय

Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के लिए मौके कम, आधी खाली सीटों पर दूसरी पार्टियों का दावा!

modi cabinet reshuffle analysis news about Modi Cabinet expansion
राष्ट्रीय

नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार अलर्ट, अमित शाह ने सम्राट चौधरी से फोन पर की बात, NDRF तैनात

Bihar Flood Alert, Nepal Flood, Bihar Flood News, Amit Shah Samrat Choudhary, Nepal Flash Flood, Bihar Flood Warning, Gandak River Flood, Samrat Choudhary, Amit Shah Bihar,
राष्ट्रीय

6 साल का आदित्य क्यों पहुंचा पटना के छात्र आंदोलन में? स्कूल बैग में रखता है संविधान

Aditya Kumar Patna student protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.