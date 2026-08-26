कर्नाटक के सरकारी अस्पताल में जज का औचक निरीक्षण, जेल वार्ड में गर्लफ्रेंड के साथ मिला आरोपी अधिकारी

मोहम्मद हुसैन पर सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में कथित फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, उसने सरकारी सॉफ्टवेयर पर अकरबंद रिकॉर्ड को अनधिकृत तरीके से डिजिटाइज करने और राजस्व विभाग के लेनदेन से जुड़े फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने में कथित तौर पर मदद की थी। हुसैन को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने 2 जुलाई को श्रीरंगपटना स्थित असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के कार्यालय में कथित फर्जीवाड़े के रैकेट का खुलासा किया था। पुलिस ने उस समय नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। हुसैन करीब एक महीने तक फरार रहा और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया।