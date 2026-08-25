‘केवल हिंदुओं को ही निशाना क्यों?’ रिजिजू के सवाल पर संजय राउत का पलटवार, बोले- राहुल गांधी आपके नियंत्रण से बाहर हैं

संजय राउत ने कहा, 'मैंने राहुल गांधी को कभी किसी एक धर्म, खासकर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते नहीं देखा। वे राहुल गांधी से डरते हैं, इतने डरे हुए हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं। किरेन रिजिजू निश्चित रूप से संसदीय कार्य मंत्री हैं, लेकिन वे राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करने के लिए इतने बड़े नेता नहीं हैं। मैं किरेन रिजिजू से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी अब बहुत आगे निकल चुके हैं; वे आपके नियंत्रण से बाहर हैं।'