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‘केवल हिंदुओं को ही निशाना क्यों?’ रिजिजू के सवाल पर संजय राउत का पलटवार, बोले- राहुल गांधी आपके नियंत्रण से बाहर हैं

Sanjay Raut hits back at Kiren Rijiju: किरेन रिजिजू के सवाल पर संजय राउत ने राहुल गांधी का समर्थन किया। बोले- वे हिंदू धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोले और अब आपके नियंत्रण से बाहर हैं।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Aug 25, 2026

Sanjay Raut

Sanjay Raut (Photo ANI)

MP Sanjay Raut support Rahul Gandhi: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल, किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की पितृसत्ता और महिलाओं के अधिकारों को लेकर की गई टिप्पणियों पर सवाल उठाए थे। इस पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को कभी किसी धर्म, खासकर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते नहीं देखा। भाजपा राहुल गांधी से 'डरी हुई' है।

संजय राउत ने कहा, 'मैंने राहुल गांधी को कभी किसी एक धर्म, खासकर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते नहीं देखा। वे राहुल गांधी से डरते हैं, इतने डरे हुए हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं। किरेन रिजिजू निश्चित रूप से संसदीय कार्य मंत्री हैं, लेकिन वे राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करने के लिए इतने बड़े नेता नहीं हैं। मैं किरेन रिजिजू से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी अब बहुत आगे निकल चुके हैं; वे आपके नियंत्रण से बाहर हैं।'

संजय राउत की यह टिप्पणी रिजिजू की उस पोस्ट के जवाब में आई, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के 'पितृसत्ता को खत्म करो' आह्वान पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि पार्टी कथित तौर पर केवल हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाती है।

पुणे में आदिवासी छात्रों के मसले पर भी घेरा

संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राहुल गांधी द्वारा लिखे गए पत्र का भी जिक्र किया। संजय राउत ने कहा कि पुणे में आदिवासी छात्र करीब 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा, 'अगर राहुल गांधी ने यह मुद्दा नहीं उठाया होता, तो वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उसी आंदोलन से जुड़ी दो आदिवासी लड़कियां राहुल गांधी के साथ आईं और उन्होंने अपनी समस्याएं सामने रखीं। इसके बाद पूरे देश को महाराष्ट्र में आदिवासी बच्चों की स्थिति के बारे में पता चला। यह बेहद शर्मनाक है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आदिवासी बच्चों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।'

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनके स्कूलों और छात्रावासों में परोसा जाने वाला भोजन बेहद खराब है और इसमें शामिल ठेकेदारों के भाजपा से जुड़े होने का आरोप लगाया। राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रवृत्ति, फीस और छात्रावास की सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान करना देवेंद्र फडणवीस सरकार की जिम्मेदारी है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा था?

रिजिजू ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'कांग्रेस कहती है, ‘पितृसत्ता को खत्म करो।’ हमेशा केवल हिंदुओं को ही निशाना क्यों? अल्पसंख्यक महिलाओं का क्या? तीन तलाक का क्या? क्या मुस्लिम लड़कियां हमारी बहनें और बेटियां नहीं हैं? अगर आप वास्तव में महिलाओं के साथ खड़े हैं, तो हर महिला, हर समुदाय और हर समय उनके साथ खड़े हों।'

रिजिजू ने आगे कहा कि भारतीय बेटियां ISRO में नेतृत्व कर रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं और ओलंपिक में पदक जीत रही हैं। उन्होंने कहा कि लखपति दीदियों और ड्रोन दीदियों में नारी शक्ति दिखाई दे रही है। भारतीय बेटियों को समाज को बांटने के लिए कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बच्ची ने चूमा राहुल गांधी का गाल, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए रिएक्शन

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Updated on:

25 Aug 2026 02:01 pm

Published on:

25 Aug 2026 02:01 pm

Hindi News / National News / ‘केवल हिंदुओं को ही निशाना क्यों?’ रिजिजू के सवाल पर संजय राउत का पलटवार, बोले- राहुल गांधी आपके नियंत्रण से बाहर हैं

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