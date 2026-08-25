‘अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी संभाले कमान’, नितिन गडकरी का बड़ा बयान

Nitin Gadkari Nagpur Speech: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने देश के सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि वे पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे और कई सम्मान भी पाए। लेकिन अब वे पहले जितना काम नहीं कर सकते। उनका मानना है कि अब समय आ गया है जब नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाए और पुरानी पीढ़ी उनका मार्गदर्शन करें।