25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

‘अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी संभाले कमान’, नितिन गडकरी का बड़ा बयान

Nitin Gadkari Nagpur Speech: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बयान देकर नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि अब वे ज्यादा काम नहीं कर सकते और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का सही समय आ गया है। जानें क्या हैं पूरा मामला...
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Pratiksha Gupta

Aug 25, 2026

Next generation in BJP, Nitin Gadkari news

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ‘नई पीढ़ी को जिम्मेदारी’ वाले बयान से सियासी हलचल तेज (फोटो सोर्स- IANS)

Nitin Gadkari Nagpur Speech: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने देश के सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि वे पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे और कई सम्मान भी पाए। लेकिन अब वे पहले जितना काम नहीं कर सकते। उनका मानना है कि अब समय आ गया है जब नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाए और पुरानी पीढ़ी उनका मार्गदर्शन करें।

'उतार-चढ़ाव देखे, अब नई पीढ़ी को मौका देने का समय'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि वे बीते 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। इस सफर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे और अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल के दिनों में सार्वजनिक कार्यक्रमों और रोजमर्रा के कामों में उनकी सहभागिता कम हुई है। गडकरी के अनुसार, पुरानी पीढ़ी को अब संरक्षक की भूमिका निभाते हुए नए चेहरों को आगे आने का अवसर देना चाहिए।

'काम में भागीदारी हुई कम, लेकिन विकास नहीं रुकेगा'

गडकरी ने बताया कि हाल के दिनों में रोजमर्रा के कामों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी काफी कम हो गई है। हालांकि, काम कम करने के संकेतों के बीच उन्होंने विकास कार्यों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में विकास का दायरा और बढ़ेगा। उनका लक्ष्य है कि महाराष्ट्र का कोई भी आदिवासी गांव बिजली से वंचित न रहे और राज्य में विकास साफ नजर आए।

संगठनात्मक बदलाव और कैबिनेट फेरबदल की अटकलें

नितिन गडकरी का यह बयान ऐसे समय में आई है जब हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम में बड़ा बदलाव देखा गया है। पार्टी संगठन में कई नए और युवा चेहरों को जगह दी गई है, जिसे पार्टी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। संगठन में हुए इस बड़े बदलाव के बाद अब केंद्रीय कैबिनेट में भी फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसके बीच गडकरी के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।

CJI सूर्यकांत को राखी बांधने वाली बच्ची का बिहार से कनेक्शन, जानिए कौन है ये छात्रा

ये भी पढ़ें
Chief Justice of India, Jiradei Siwan, Delhi School Student CJI

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2026 02:37 pm

Published on:

25 Aug 2026 01:59 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी संभाले कमान’, नितिन गडकरी का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

जावेद अख्तर ने स्मिता पाटिल से की जैकी श्रॉफ की तुलना, बोले- मैं खुद से और बॉलीवुड मेकर्स से हूं नाराज

Javed Akhtar compare jackie shroff to Smita Patil give example
बॉलीवुड

‘2029 से पहले देवेंद्र फडणवीस बनें प्रधानमंत्री’: कांग्रेस के बड़े नेता ने जताई इच्छा, बताई यह बड़ी वजह

Congress on Devendra Fadnavis
मुंबई

मुंबई में मराठी भाषा को लेकर नया नियम, ड्राइवरों को नोटिस पर सोनम कपूर ने किया रिएक्ट

Sonam Kapoor Marathi language
मनोरंजन

लड़के से लड़की बनने के बाद क्रिकेट में अनाया बांगर का होगा कमबैक, बताया 2027 में खेल सकेंगी मैच

Anaya Bangar 2027 Cricket Comeback
मनोरंजन

कैंसर के बाद दीपिका कक्कड़ का घटा वजन, पति शोएब ने किया वीडियो शेयर, बोले- दवाओं का है असर

Dipika kakar sudden weight loss during cancer treatment
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.