कैंसर के बाद दीपिका कक्कड़ का घटा वजन, पति शोएब ने किया वीडियो शेयर, बोले- दवाओं का है असर

Dipika Kakar Weight Loss amid cancer treatment: टीवी की फेमस अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ और उनके पति शोएब इब्राहिम पिछले कुछ समय से जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहीं दीपिका हाल ही में अपने पति शोएब और बेटे रूहान के साथ एक पारिवारिक डिनर के लिए बाहर निकलीं, तो शोएब ने उनका लुक फैंस को दिखाया। दीपिका की झलक देख फैंस हैरान रह गए। कई लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उनका वजट काफी कम हो गया है।