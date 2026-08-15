कैंसर पर फिर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- एक झटके में मेरी पूरी दुनिया बदल गई

Dipika Kakar Cancer: टीवी की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ अपनी निजी जिंदगी और परिवार को लेकर हमेशा खुलकर बात करती रही हैं। अभिनेत्री की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, जब कैंसर की बीमारी की खबर ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। अब एक बार फिर दीपिका ने उस मुश्किल वक्त को याद करते हुए बताया कि कैंसर जैसी बीमारी सिर्फ मरीज की जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि उससे जुड़े पूरे परिवार की दुनिया बदल जाती है।