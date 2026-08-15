कैंसर पर फिर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- एक झटके में मेरी पूरी दुनिया बदल गई

दीपिका कक्कड़ ( फोटो सोर्स- Instagram/ms.dipika)
Dipika Kakar Cancer: टीवी की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ अपनी निजी जिंदगी और परिवार को लेकर हमेशा खुलकर बात करती रही हैं। अभिनेत्री की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, जब कैंसर की बीमारी की खबर ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। अब एक बार फिर दीपिका ने उस मुश्किल वक्त को याद करते हुए बताया कि कैंसर जैसी बीमारी सिर्फ मरीज की जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि उससे जुड़े पूरे परिवार की दुनिया बदल जाती है।
दीपिका कक्कड़ ने अपने एक वीडियो में अपनी जिंदगी और परिवार को लेकर भावुक बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा चाहती हैं कि उनके परिवार में हर कोई सुरक्षित और खुश रहे। उनके लिए परिवार उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और वह अपनों के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती हैं।
अभिनेत्री ने बताया कि जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। कई बार अचानक ऐसे हालात सामने आ जाते हैं, जिनके लिए इंसान मानसिक और भावनात्मक तौर पर तैयार नहीं होता। दीपिका के लिए भी ऐसा ही एक वक्त आया, जब एक मेडिकल डायग्नोसिस ने उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर दिया।
दीपिका ने कैंसर का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी बीमारी का असर केवल उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, जिसे यह बीमारी होती है, बल्कि पूरा परिवार उसकी चिंता और परेशानी से गुजरता है। इलाज की प्रक्रिया, अस्पताल के चक्कर, अपनों की चिंता और भविष्य को लेकर अनिश्चितता जैसे कई सवाल एक साथ सामने आ जाते हैं।
अभिनेत्री के मुताबिक, इस दौर ने उन्हें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया। उन्हें महसूस हुआ कि इंसान भविष्य में होने वाली हर चीज को अपने हिसाब से नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि, मुश्किल समय आने पर परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहना बेहद जरूरी होता है।
दीपिका की जिंदगी में उनके पति और अभिनेता शोएब इब्राहिम की भी अहम भूमिका रही है। दोनों अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार और एक-दूसरे के साथ की झलकियां फैंस के साथ शेयर करते हैं। दीपिका के मुश्किल दौर में परिवार उनके लिए सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा रहा।
कैंसर जैसी बीमारी ने दीपिका को यह भी एहसास कराया कि जिंदगी में अपनों की मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण है। मुश्किल परिस्थितियों के बीच परिवार के साथ बिताया गया समय और एक-दूसरे का साथ इंसान को हिम्मत देता है।
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