‘बिग बॉस 20’ में एंट्री पर ललित मोदी का बयान आया सामने, बोले- मुझसे किसी ने नहीं किया संपर्क

बॉलीवुड बबल की हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा था कि बिग बॉस 20 के मेकर्स इस सीजन में ग्लैमर, कंट्रोवर्सी और ड्रामा का तड़का लगाने का शानदार प्लान बना रहे हैं और ललित मोदी को अप्रोच करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नही हैं। खुद ललित मोदी ने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) पर देर रात एक पोस्ट किया और सब साफ कर दिया। उन्होंने लिखा, "यह फेक न्यूज है। बस। मुझसे बिग बॉस 20 के लिए कोई संपर्क नहीं किया गया है। मैं बिग बॉस 20 में हिस्सा नहीं ले रहा हूं और मेरा ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं है।"