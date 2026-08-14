‘मुझे अपने शरीर को मशीन नहीं, इंसान समझना होगा’, हिप इंजरी के बाद रश्मिका मंदाना ने शेयर किया दर्द और रिकवरी का हाल

रश्मिका ने अपनी चोट के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा था कि उनके दाहिने हिप को पैर से जोड़ने वाला एक टेंडन अलग हो गया था। इसे दोबारा जोड़ना जरूरी है, ताकि वह पैर को ऊपर उठा सकें और सामान्य तरीके से बाकी गतिविधियां कर सकें। एक्ट्रेस के मुताबिक, चोट के बावजूद दर्द ऐसा नहीं था जिसे वो बर्दाश्त न कर सकें। रिपोर्ट्स के अनुसार, 'मायसा' के एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान वो फिसल गई थीं।