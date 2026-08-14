Justin D’Cruz को तारा स्टारबॉय ने कर दिया ट्रोल? साक्षी के साथ पुराने रिश्ते का जिक्र कर किया ऐसा कमेंट

तारा ने दावा किया कि साक्षी जब स्प्लिट्सविला एक्स4 में हिस्सा लेने पहुंची थीं, तब तक वो उनके साथ रिलेशनशिप में थीं। इतना ही नहीं, तारा के मुताबिक दोनों एक साथ रहते भी थे। हालांकि, तारा के इन दावों को लेकर साक्षी और जस्टिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है। ऐसे में ये स्पष्ट नहीं है कि तारा के दावे पर दोनों का क्या पक्ष है। तारा ने अपने रहस्यमयी रिएक्शन को 'समय सच बताएगा' कहकर खत्म किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।