Justin D’Cruz को तारा स्टारबॉय ने कर दिया ट्रोल? साक्षी के साथ पुराने रिश्ते का जिक्र कर किया ऐसा कमेंट

जस्टिन डी'क्रूज और तारा स्टारबॉय के साथ साक्षी (instagram:viralbollywood)
Tara Starboy statement: स्प्लिट्सविला की दुनिया में एक बार फिर पुरानी कहानी चर्चा में आ गई है। जस्टिन डी'क्रूज के हालिया 'तुम्हारी लड़की' वाले कमेंट पर तारा स्टारबॉय ने ऐसा रिएक्शन दिया है, जिसके बाद साक्षी के साथ उनके पुराने रिश्ते की चर्चा शुरू हो गई। तारा ने दावा किया कि साक्षी के स्प्लिट्सविला एक्स4 में जाने तक दोनों साथ थे और यहां तक कि साथ में रहते भी थे। अपने इस दावे के बाद तारा ने कहा, 'समय सच बताएगा।'
दरअसल, जस्टिन डी'क्रूज हाल ही में योगेश रावत को लेकर दिए अपने बयान की वजह से चर्चा में आए। उन्होंने योगेश के खिलाफ स्टैंड लेते हुए कहा कि अगर कोई उनकी लड़की को टारगेट करेगा तो वो 'कर्मा बन जाएगा।' जस्टिन के इसी बयान पर तारा स्टारबॉय ने प्रतिक्रिया दी। उनके जवाब ने साक्षी के साथ उनके पुराने रिश्ते को फिर से चर्चा में ला दिया है।
तारा ने दावा किया कि साक्षी जब स्प्लिट्सविला एक्स4 में हिस्सा लेने पहुंची थीं, तब तक वो उनके साथ रिलेशनशिप में थीं। इतना ही नहीं, तारा के मुताबिक दोनों एक साथ रहते भी थे। हालांकि, तारा के इन दावों को लेकर साक्षी और जस्टिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है। ऐसे में ये स्पष्ट नहीं है कि तारा के दावे पर दोनों का क्या पक्ष है। तारा ने अपने रहस्यमयी रिएक्शन को 'समय सच बताएगा' कहकर खत्म किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।
साक्षी और जस्टिन डी'क्रूज की मुलाकात स्प्लिट्सविला एक्स4 के दौरान हुई थी। शो में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए। शो खत्म होने के बाद भी दोनों के साथ रहने की बात सामने आती रही है और अब तारा के पुराने रिश्ते को लेकर किए गए दावे ने इस कहानी में एक नया मोड़ जोड़ दिया है।
तारा के रिएक्शन पर सोशल मीडिया यूजर्स की भी नजर रही। एक यूजर ने कमेंट किया, 'योगेश की वजह से स्पॉटलाइट मिल गई दोनों को।' वहीं दूसरे ने लिखा, 'आज के लिए इतना काफी था।' दरअसल, एक अन्य यूजर ने प्राइवेट रिश्ते की बात सार्वजनिक किए जाने पर सवाल उठाते हुए लिखा, 'ऐसी प्राइवेट चीजें कैसे डालते हो।'
फिलहाल इस पूरे मामले में तारा के दावे और जस्टिन के बयान के अलावा साक्षी की तरफ से कोई नया पक्ष सामने नहीं आया है। इसलिए दोनों के पुराने रिश्ते को लेकर किए जा रहे दावों पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
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