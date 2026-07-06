‘मेरी मां को शर्म आ रही थी’ ‘चीटर’ टैग पर छलका योगेश रावत का दर्द, कैमरे पर फूट-फूटकर रोए, Video

शो के एक पुराने एपिसोड का जिक्र करते हुए योगेश ने बताया कि होस्ट कंगना रनौत ने उनसे 'स्प्लिट्सविला 16' के विवाद को लेकर सवाल किए थे। उस दौरान कंगना ने कहा था कि उन्हें ऐसे मेल पसंद नहीं हैं जो फीमेल्स का दिल तोड़ते हैं। कंगना की बात सुनकर योगेश इमोशनल हो गए थे और कैमरे के सामने फूट-फूटकर रो पड़े थे। बता दें, इस लेटेस्ट एपिसोड में एक टास्क के दौरान योगेश ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि 'स्प्लिट्सविला 16' के बाद उन्हें लगातार "चीटर" कहा गया और पिछले 6 महीने उनके लिए बेहद मुश्किल रहे।