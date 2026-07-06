‘हमने किसी से मदद नहीं मांगी’, OTT से ‘Satluj’ हटने के बाद दिलजीत दोसांझ का बड़ा बयान, बोले- ‘ये लड़ाई हमने खुद लड़ी’

ZEE5 इंडिया पर कुछ समय के लिए जो 'सतलुज' दिखाई गई थी, प्लेटफॉर्म से फिल्म हटाने के बाद, Team ने एक बयान जारी करके फिल्म और उसके मेकर्स के लिए अपना सपोर्ट दोहराया। रविवार को जारी बयान में कहा गया, "रिलीज के बाद से 'सतलुज' को जो रिस्पॉन्स मिला है, वो वाकई जबरदस्त रहा है। हम हर उस दर्शक के बहुत आभारी हैं जिसने फिल्म को सब्सक्राइब किया, देखा और उसे सपोर्ट किया… ZEE5 में, हम 'सतलुज' के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारा मानना ​​है कि दमदार कहानी कहने की कला में लोगों को प्रेरित करने, लंबे समय तक याद रहने और गहरा असर छोड़ने की ताकत होती है।"