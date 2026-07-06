Lock Upp में सुनीता आहूजा के गाली-गलौज पर फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- बड़े हो तो मर्यादा तो रखो

Sunita Ahuja In LockUpp 2: लॉकअप सीजन 2 में सुनीता आहूजा का हाल ही में ब्रेकडाउन देखने को मिला। जिस तरह से सुनीता शो में खाने की कमी को देखते हुए टूट गईं और उन्होंने शो के मेकर्स से उन्हें निकालने के लिए कहा, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। कई लोगों ने सुनाता आहूजा के गाली-गलौज को लेकर भी अपनी राय साझा की है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने उनके यूं खुलेआम गालियां देने पर आपत्ति जताई और कहा कि बड़े होने के नाते उन्हें कम से कम इतनी मर्यादा तो रखनी ही चाहिए। सुनीता आहूजा लगातार इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं।