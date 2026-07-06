6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘बच्चे नहीं करने थे तो शादी क्यों की’, आकांक्षा चमोला के तलाक पर भड़की ‘तहलका भाई’ की पत्नी दीपिका आर्य

Akanksha Chamola Lockupp 2: नेटफ्लिक्स के लॉक अप सीजन 2 के शुरू होते ही आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। आकांक्षा ने पहले तो गौरव खन्ना के साथ अपने तलाक का अनाउंसमेंट करके सभी को चौंका दिया। इसके बाद उनका एक और सीक्रेट बाहर आ गया कि वो Bisexual हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 06, 2026

Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce

Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce (सोर्स- @netflix)

Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में हर दिन कोई न कोई खुलासा सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार चर्चा का केंद्र बनी हैं टीवी अभिनेत्री आकांक्षा चमोला। पहले उन्होंने अभिनेता गौरव खन्ना से अपने तलाक की पुष्टि कर सबको चौंकाया, फिर अपनी बाइसेक्शुअलिटी को लेकर खुलकर बात की। अब शो में दिया गया उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गया है।

दरअसल, शो के दौरान आकांक्षा ने कहा कि वो मां नहीं बनना चाहतीं और यही उनके वैवाहिक रिश्ते में दूरी आने की एक बड़ी वजह बनी। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इसी कड़ी में यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपिका आर्य ने भी अपनी राय रखी, जिसने विवाद को और हवा दे दी।

'बच्चे नहीं चाहती थी तो शादी क्यों की?'

सनी आर्य उर्फ तहलका भाई की पत्नी दीपिका आर्य ने एक वीडियो साझा करते हुए आकांक्षा के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को शुरुआत से ही बच्चे नहीं चाहिए थे, तो क्या इस बारे में शादी से पहले अपने पार्टनर से स्पष्ट बातचीत नहीं होनी चाहिए थी?

दीपिका का कहना था कि इतनी बड़ी बात राष्ट्रीय स्तर के मंच पर रखने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि इसे देखने वाले लाखों दर्शकों पर क्या असर पड़ेगा। उनके अनुसार शादी जैसे रिश्ते में परिवार बढ़ाने को लेकर दोनों पक्षों की सहमति और स्पष्टता बेहद जरूरी होती है।

रिश्तों में बातचीत सबसे अहम

दीपिका ने अपने वीडियो में कहा कि अगर दोनों की सोच शुरुआत से अलग थी, तो शादी से पहले ही इस विषय पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पति को भविष्य में बच्चे चाहिए थे और पत्नी इसके लिए तैयार नहीं थीं, तो क्या यह बात पहले से स्पष्ट नहीं होनी चाहिए थी?

उनका मानना है कि ऐसे मामलों में बाद में अलग होने की नौबत आने के बजाय पहले ही आपसी समझ विकसित करना बेहतर होता।

लॉक अप 2 में लगातार चर्चा में हैं आकांक्षा

लॉक अप सीजन 2 की शुरुआत से ही आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहले उन्होंने अपने तलाक को लेकर खुलासा किया, फिर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज दर्शकों के सामने रखे। अब मां न बनने की इच्छा को लेकर दिया गया उनका बयान और उस पर आई प्रतिक्रियाएं शो की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो गई हैं।

14 साल का अंतर, दो साल से डेटिंग, आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट संग ऐसे शुरू हुई लवस्टोरी

ये भी पढ़ें
Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 07:55 am

Published on:

06 Jul 2026 07:55 am

Hindi News / Entertainment / ‘बच्चे नहीं करने थे तो शादी क्यों की’, आकांक्षा चमोला के तलाक पर भड़की ‘तहलका भाई’ की पत्नी दीपिका आर्य

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दिलजीत दोसांझ की ‘Satluj’ पर छिड़ा सियासी घमासान, सुखबीर सिंह बादल बोले- ‘अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है’

Diljit Dosanjh Satluj political row
OTT

Lock Upp में टूटा सुनीता आहूजा का सब्र का बांध, खाने को लेकर भड़कीं, बोलीं- ‘ची ची मेरे को मना कर रहा था’

Sunita Ahuja Cries in Lock Upp
OTT

48 घंटे बाद ही भारत में OTT से हटाई गई दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल की ‘Satluj’, Zee5 ने दी सफाई

Satluj Removed from ZEE5
OTT

Ketan Agarwal Case: एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने सिया गोयल का बचाव करने वालों को लताड़ा, बोलीं- ‘साइकोपैथ की सोच’

Ketan Agarwal Murder Case
मनोरंजन

‘अल्फा’ पर ट्रोलिंग के बीच बेटी आलिया भट्ट के समर्थन में उतरीं सोनी राजदान, सोशल मीडिया पर दिया करारा जवाब

Soni Razdan/alpha
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.