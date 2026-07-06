‘बच्चे नहीं करने थे तो शादी क्यों की’, आकांक्षा चमोला के तलाक पर भड़की ‘तहलका भाई’ की पत्नी दीपिका आर्य

Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में हर दिन कोई न कोई खुलासा सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार चर्चा का केंद्र बनी हैं टीवी अभिनेत्री आकांक्षा चमोला। पहले उन्होंने अभिनेता गौरव खन्ना से अपने तलाक की पुष्टि कर सबको चौंकाया, फिर अपनी बाइसेक्शुअलिटी को लेकर खुलकर बात की। अब शो में दिया गया उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गया है।