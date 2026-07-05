Ketan Agarwal Case: एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने सिया गोयल का बचाव करने वालों को लताड़ा, बोलीं- ‘साइकोपैथ की सोच’

सुचित्रा कृष्णमूर्ति का सिया गोयल का बचाव करने वालों पर फूटा गुस्सा। (फोटो सोर्स: PTI)
Suchitra Krishnamoorthi on Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस केस के मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को लेकर चर्चा हो रही है। हाल ही में एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने सोशल मीडिया पर सिया गोयल का समर्थन करने वाले यूजर की पोस्ट पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि कोई भी कल्चर इस तरह के आपराधिक व्यवहार को सही नहीं ठहरा सकती।
एक्ट्रेस और राइटर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने एक सोशल मीडिया यूजर जिसने सिया गोयल के कथित कामों को सही ठहराने की कोशिश की थी, की कड़ी आलोचना करते हुए X (पहले ट्विटर पर) अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि X यूजर ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि सिया को केतन अग्रवाल से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यूजर के इस तर्क का जवाब देते हुए सुचित्रा ने कहा कि सांस्कृतिक अंतर या जबरन शादी का इस्तेमाल किसी भी तरह के आपराधिक मामले का बचाव करने के लिए नहीं किया जा सकता।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर ये बहस तब शुरू हुई जब एक X यूजर ने कहा कि अगर सिया अमेरिका या यूरोप जैसे देशों में रहती, तो वो केतन से शादी नहीं करतीं। वहां वो अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकती थी। यूजर ने लिखा, "अगर सिया और चेतन अमेरिका या यूरोप में होते तो वो आसानी से साथ रह रहे होते… केतन का उन तक कोई एक्सेस नहीं होता, शादी तो दूर की बात है… जबरन शादी गलत है।"
इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थीं, तो उनके पास हिंसा का सहारा लेने के बजाय कई कानूनी मदद या दूसरे ऑप्शंस थे। सुचित्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा,
"कोई भी कल्चर आपराधिक मानसिकता को सही नहीं ठहरा सकता। आपको और उन सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाग सकती थी, घर से भाग सकती थी, या अपनी मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर करने पर अपने परिवार के खिलाफ केस भी कर सकती थी। लेकिन पहले से प्लान बनाकर अपने मंगेतर को पहाड़ से धक्का देकर मार डालना, ये गलत है और ये एक साइकोपैथ की सोच है।"
केतन अग्रवाल का मामला पहले भी कई वजहों से चर्चा में रहा है। राइटर चेतन भगत और कॉलमिस्ट शोभा डे के बयानों ने सोशल मीडिया पर काफी बहस छेड़ दी थी; जहां कुछ लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया, वहीं, कई अन्य लोगों ने इसका विरोध भी किया। हाल ही में सिया गोयल का एक अभद्र इशारा भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।
बता दें कि पुलिस लगातार इस मामले की जांच में लगी हुई है और तकनीकी साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स समेत सभी अहम पहलुओं की गहन पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां भी घटनास्थल की दोबारा छानबीन में जुटी है जिससे घटना के स्पष्ट कारणों का पता लगाया जा सके। इस मामले में पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल, दोनों के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि अभी अदालत में होना बाकी है।
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