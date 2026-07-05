Ketan Agarwal Case: एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने सिया गोयल का बचाव करने वालों को लताड़ा, बोलीं- ‘साइकोपैथ की सोच’

एक्ट्रेस और राइटर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने एक सोशल मीडिया यूजर जिसने सिया गोयल के कथित कामों को सही ठहराने की कोशिश की थी, की कड़ी आलोचना करते हुए X (पहले ट्विटर पर) अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि X यूजर ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि सिया को केतन अग्रवाल से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यूजर के इस तर्क का जवाब देते हुए सुचित्रा ने कहा कि सांस्कृतिक अंतर या जबरन शादी का इस्तेमाल किसी भी तरह के आपराधिक मामले का बचाव करने के लिए नहीं किया जा सकता।