PM मोदी ने स्टेज पर बोला ‘सुन रहे हो ना बिनोद’, गुजरात इवेंट में गूंजा ‘पंचायत’ का वायरल डायलॉग!

बता दें, पीएम मोदी का ये बयान ऐसे समय आया है, जब उन्होंने हाल ही में पंचायत वेब सीरीज में 'बिनोद' का किरदार निभाने वाले एक्टर अशोक पाठक और 'भूषण' की भूमिका निभाने वाले एक्टर दुर्गेश कुमार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का वीडियो पीएम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। वीडियो में उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा था, "और भूषण, बिनोद सुनता है कि नहीं सुनता है?" पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "बिनोद से कुछ बातें"। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और पंचायत के फैंस ने इसे खूब शेयर किया।