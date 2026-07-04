सिया गोयल के मीडिया को अभद्र इशारे पर भड़कीं इन्फ्लुएंसर मिशा, बोलीं- किसी का लड़का खा के बैठी है और तेवर देखो

मनचली मिशा ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि मामले को लेकर परिवार की ओर से दिए गए कुछ बयानों और सोशल मीडिया पर सामने आ रही तस्वीरों के बीच विरोधाभास दिखाई देता है। उन्होंने दावा किया कि पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और इन्हीं वजहों से इंटरनेट पर लगातार चर्चा जारी है। उनके वीडियो के वायरल होने के बाद हजारों यूजर्स ने भी अपनी-अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा, 'भाई साहब लड़की के तेवर देख लो, अकड देख लो, किसी का लड़का खा के बैठी है, खून कर के बैठी है और बिल्कुल चौड में चल रही है।'