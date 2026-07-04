‘I Am Sorry’ से बना ‘I Am Orry’! राहुल गांधी के पोस्टर पर दिखा ऐसा ट्विस्ट, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

इसमें कहा जा रहा है कि ये पोस्टर उस मानहानि मामले से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर की गई एक टिप्पणी पर खेद जाहिर किया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों का फोकस मामले के कानूनी बैकग्राउंड से ज्यादा पोस्टर में किए गए शब्दों के खेल पर रहा। बता दें, पोस्टर की फोटो सामने आते ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल हो गईं और यूजर्स ने इस पर बड़ी संख्या में मीम्स और मजेदार प्रतिक्रियाएं शेयर करनी शुरू कर दीं।