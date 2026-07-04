पाकिस्तान से आया ‘Alpha’ पर बड़ा रिएक्शन! माहिरा खान-इकरा अजीज के पोस्ट ने मचा दी हलचल

इस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स की राय भी बंटी हुई है। कुछ ने इसके एक्शन और विजुअल प्रेजेंटेशन की सराहना की, जबकि कुछ का मानना है कि कहानी और स्क्रीनप्ले को और मजबूत बनाया जा सकता था। तो वहीं कई क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि 'अल्फा' की तुलना दूसरी एक्शन फिल्मों से करने के बजाय इसे अपनी अलग शैली में देखा जाना चाहिए। फिलहाल फिल्म की कमाई के साथ-साथ वायरल हो रहे इन स्क्रीनशॉट्स ने भी सोशल मीडिया पर चर्चा तेज कर दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या माहिरा खान या इकरा अजीज की ओर से इन वायरल दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं।