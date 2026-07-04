‘तलाक का ड्रामा बंद करो’, राखी सावंत का प्रिंस नरूला-युविका चौधरी पर फूटा गुस्सा, बोलीं- ‘शर्म आनी चाहिए’

इन अटकलों के बीच राखी सावंत का बयान भी चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए प्रिंस और युविका से अपील की कि अगर ये सब सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा है, तो इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, तलाक का ड्रामा बंद करो। राखी ने आगे ये भी कहा कि शादी जैसे रिश्ते को पब्लिसिटी का जरिया नहीं बनाना चाहिए और ऐसी चीजें लोगों के बीच गलत संदेश देती हैं, ऐसे करने से पहले शर्म आनी चाहिए। उनका ये कमेंट तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई।