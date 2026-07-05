48 घंटे बाद ही भारत में OTT से हटाई गई दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल की ‘Satluj’, Zee5 ने दी सफाई

'सतलुज', जिसका पहले नाम 'पंजाब ‘95' था, को रिलीज होने में तीन साल से ज्यादा लग गए। CBFC ने टीम से थिएटर में रिलीज के लिए 125 कट करने को कहा, लेकिन टीम ने दोगुना जोर लगाया। आखिरकार इसे 3 जुलाई को OTT पर बिना काटे रिलीज किया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर 5 जुलाई को इसे हटा दिया गया। बता दें कि फिल्म एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जसवंत सिंह खालरा की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसे पुलिस के अत्याचार और 25,000 लोगों की कथित हत्या और गैर-कानूनी दाह संस्कार के बारे में पता चल गया था।