48 घंटे बाद ही भारत में OTT से हटाई गई दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल की ‘Satluj’, Zee5 ने दी सफाई

भारत में ZEE5 से हटाई गई दिलजीत दोसांझ की सतलुज। (फोटो सोर्स: IMDb)
Satluj Removed from ZEE5: हनी त्रेहान और दिलजीत दोसांझ की हाल ही में रिलीज हुई 'सतलुज' को रिलीज होने के कुछ दिनों बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 से हटा दिया गया है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से शानदार रिव्यू मिलने के बाद भारत में इसे 'पॉज' कर दिया गया है। इसके चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एक बयान जारी किया कि वो 'फिल्म के साथ मजबूती से खड़े हैं', भले ही इसे 'मौजूदा डेवलपमेंट' के कारण हटा दिया गया हो।
5 जुलाई, 2026 यानी रविवार को, Zee5 ने दर्शकों के रिस्पॉन्स के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए एक बयान जारी किया, “रिलीज होने के बाद से 'सतलुज' को मिला रिस्पॉन्स सच में ज़बरदस्त रहा है। हम हर उस दर्शक के बहुत आभारी हैं जिन्होंने फिल्म को सब्सक्राइब करने, देखने और सपोर्ट करने का फैसला किया। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए और इस कहानी को जिन्दा करने वाले हर किसी के लिए बहुत मायने रखता है।”
उन्होंने यह भी कहा कि वो फिल्म की टीम के साथ खड़े हैं, उन्होंने लिखा, “Zee 5 में, हम 'सतलुज' और इसके पीछे के क्रिएटिव विजन के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारा मानना है कि दमदार कहानी कहने में प्रेरणा देने, टिकने और गहरा असर छोड़ने की क्षमता होती है। हम असली और मतलब वाली कहानियों को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड हैं।”
इस बात का जवाब देते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ से कहा गया, “अभी के डेवलपमेंट को देखते हुए, 'सतलुज' अगली सूचना तक इंडिया में अवेलेबल नहीं रहेगी। हम फिल्म को जल्द से जल्द अपनी ऑडियंस तक वापस लाने के लिए सही प्रोसेस के जरिये हर सही रास्ता खोजने के लिए कमिटेड हैं।” उन्होंने नोट के आखिर में कहा, “क्रिएटर्स और पक्के यकीन, आर्टिस्टिक ईमानदारी और मकसद के साथ बताई गई कहानियों के प्रति हमारा कमिटमेंट पक्का है।”
हालांकि, दिलजीत दोसांझ ने इसकी रिलीज के बाद इंस्टाग्राम LIVE पर फैंस से बात करते हुए जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें डर है कि इसे हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हां। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि ये फिल्म पहली बार में OTT पर आई। उन्होंने कहा, “आज शनिवार है। मुझे लगता है कि इसे सोमवार तक हटाया जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे डाउनलोड कर लें।”
फिल्म रिलीज होने के बाद, एक्टर ने माना कि उन्हें हैरानी है कि क्या ये कभी रिलीज हो पाएगी। उन्होंने पंजाबी में लिखा, जिसका हिंदी मतल ऐसे है, मैं टीम से लगातार पूछता था, "क्या यह फिल्म कभी आएगी? क्या हम अपनी कहानी खुद नहीं बता सकते?" खालरा साहब की आवाज 1995 में दबा दी गई थी… और आज भी उनकी आवाज दबाई जा रही है… हम कहां खड़े हैं? कंग हमेशा मुझसे कहते थे, "समय बदलेगा; फिल्म एक दिन जरूर रिलीज होगी" शुक्रिया, शुक्रिया, और सिर्फ शुक्रिया।”
2022 में CBFC को सौंपे जाने के बाद फिल्म की रिलीज में कई साल की देरी हुई। समय के साथ, सर्टिफिकेशन बोर्ड ने फिल्म को मंज़ूरी देने से पहले कई कट लगाने की मांग की। सितंबर 2023 में, 'पंजाब 95' का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में होना था, लेकिन भारतीय अधिकारियों की कथित आपत्तियों के बाद इसकी स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई। डायरेक्टर हनी त्रेहान के अनुसार, 2024 के दौरान भी फिल्म में बदलाव या कट करने की नई मांगें आती रहीं।
2025 की शुरुआत में इसे भारत के बाहर रिलीज करने की योजना भी सफल नहीं हो सकी। बता दें ये विवाद 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था। हालांकि, बाद में प्रोड्यूसर्स ने केस वापस ले लिया। इसके बाद त्रेहान ने बताया कि फिल्म 'सतलुज' के नाम से रिलीज़ होगी और मेकर्स ने अधिकारियों द्वारा मांगे गए सभी कट स्वीकार कर लिए हैं।
'सतलुज', जिसका पहले नाम 'पंजाब ‘95' था, को रिलीज होने में तीन साल से ज्यादा लग गए। CBFC ने टीम से थिएटर में रिलीज के लिए 125 कट करने को कहा, लेकिन टीम ने दोगुना जोर लगाया। आखिरकार इसे 3 जुलाई को OTT पर बिना काटे रिलीज किया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर 5 जुलाई को इसे हटा दिया गया। बता दें कि फिल्म एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जसवंत सिंह खालरा की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसे पुलिस के अत्याचार और 25,000 लोगों की कथित हत्या और गैर-कानूनी दाह संस्कार के बारे में पता चल गया था।
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