‘मैं कलाकार हूं, नेता नहीं!’ CJP के विरोध के बीच दिलजीत दोसांझ का दो टूक जवाब, VIDEO वायरल

CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके भी हाल के दिनों में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने मनोरंजन जगत और कुछ लोकप्रिय शो को लेकर भी अपनी राय रखी थी, जिसने इंटरनेट पर नई चर्चा छेड़ दी थी। इधर, दिलजीत दोसांझ का बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोगों ने उनके इस रुख को कलाकार और राजनीति के बीच दूरी बनाए रखने की कोशिश बताया, जबकि कुछ यूजर्स का मानना है कि सार्वजनिक हस्तियों की सामाजिक मुद्दों पर भी जिम्मेदारी होती है। हालांकि दिलजीत ने अपने बयान में किसी राजनीतिक पक्ष का सपोर्ट या विरोध नहीं किया और सिर्फ इतना कहा कि वो एक कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं।