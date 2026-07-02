‘मैं कलाकार हूं, नेता नहीं!’ CJP के विरोध के बीच दिलजीत दोसांझ का दो टूक जवाब, VIDEO वायरल

Diljit Dosanjh (IMDb)
Diljit Dosanjh Reacts To CJP Protest: सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे CJP के विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंस्टाग्राम लाइव के दौरान जब एक यूजर ने उनसे इस प्रदर्शन के बारे में सवाल पूछा, तो दिलजीत ने साफ कहा कि उन्हें इस आंदोलन की जानकारी नहीं है और वो खुद को राजनीतिक बहसों से दूर रखना पसंद करते हैं।
इस लाइव सेशन में दिलजीत ने कहा कि वो एक कलाकार हैं, कोई राजनेता नहीं। उन्होंने बताया कि उन्हें विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए उन्हें ऐसे मामलों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में ये भी कहा कि जो यूजर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, दोनों को उनकी शुभकामनाएं, क्योंकि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है।
बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पिछले कुछ समय से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है और ये आंदोलन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस जारी है।
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके भी हाल के दिनों में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने मनोरंजन जगत और कुछ लोकप्रिय शो को लेकर भी अपनी राय रखी थी, जिसने इंटरनेट पर नई चर्चा छेड़ दी थी। इधर, दिलजीत दोसांझ का बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई लोगों ने उनके इस रुख को कलाकार और राजनीति के बीच दूरी बनाए रखने की कोशिश बताया, जबकि कुछ यूजर्स का मानना है कि सार्वजनिक हस्तियों की सामाजिक मुद्दों पर भी जिम्मेदारी होती है। हालांकि दिलजीत ने अपने बयान में किसी राजनीतिक पक्ष का सपोर्ट या विरोध नहीं किया और सिर्फ इतना कहा कि वो एक कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं।
दिलजीत दोसांझ के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्म 'पंजाब '95' लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रही है। फिल्म सेंसर से जुड़े मुद्दों के कारण अब तक थिएटर तक नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में उनके फैंस इस प्रोजेक्ट की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं, उनके हालिया बयान ने एक बार फिर उन्हें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया है।
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