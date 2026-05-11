कनाडा में खालिस्तानी झंडे को लेकर घिरे दिलजीत दोसांझ, दी ऐसी चेतावनी ‘मेरे फैंस को परेशान किया तो खैर नहीं’

पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने इस मुद्दे पर साफ किया कि उनका कोई झंडे या बैनर के खिलाफ मतलब नहीं है, बल्कि जो बात उन्हें परेशान कर रही है, वो इसके पीछे के इरादे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई दर्शक किसी विशेष क्षेत्र का सपोर्ट दिखाने के लिए बैनर लाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर उसी बैनर के साथ वो लोग मेरे फैंस को गाली दे रहे हों और माहौल खराब कर रहे हों या मेरे फैंस को परेशान कर रहे हो, तो खैर नहीं ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिलजीत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में पंजाबी भाषा में ये बात शेयर की और लोगों से अपील की कि वे बिना पूरी जानकारी के गलत बातें न फैलाएं।