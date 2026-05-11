पति ऋषि के निधन के बाद पहली फिल्म की शूटिंग करते हुए कांप रही थीं नीतू कपूर, अभिनेत्री ने भावुक होकर किया खुलासा

नीतू कपूर ने सोहा अली खान के साथ पॉडकास्ट में बताया कि पति ऋषि के जाने के बाद जिंदगी अचानक बदल गई थी। जिन फिल्म सेट्स पर कभी वो बेहद सहज और आत्मविश्वास से भरी नजर आती थीं, वहीं अब उन्हें हर शॉट से पहले घबराहट होने लगी थी। अभिनेत्री ने कहा कि वो अंदर से इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि कैमरे के सामने खड़े होने से पहले उनके हाथ तक कांपने लगते थे। फिल्म 'जुग जुग जियो' के सेट पर शूट करते हुए नीतू कपूर हर सीन में कांप रही थी।