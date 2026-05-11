बिग बॉस में ‘बाप पे जाना नहीं’ बोलने वाली डॉली बिंद्रा के चेहरे पर ये क्या हुआ? वीडियो देखते ही लोग बोले- ये क्या हाल बना लिया

Dolly Bindra Latest News: बिग बॉस में 'बाप पे जाना नहीं' वाली डॉली बिंद्रा तो आपको याद ही होगी ना। सलमान खान के शो बिग बॉस के चौथे सीजन में अपनी तेज आवाज, बुलंद हौंसले और लड़ाइयों को लेकर डॉली बिंद्रा ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। हालांकि उससे पहले भी डॉली कई फिल्मों में नजर आ चुकी थीं। सुष्मिता सेन और सलमान खान की फिल्म 'मैंने प्यार क्यों किया' में भी डॉली के एक सीन ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन अब इतने सालों बाद डॉली आखिर कहा हैं, जाहिर है आप ये जरूर जानना चाहते होंगे।