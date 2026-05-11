11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

बिग बॉस में ‘बाप पे जाना नहीं’ बोलने वाली डॉली बिंद्रा के चेहरे पर ये क्या हुआ? वीडियो देखते ही लोग बोले- ये क्या हाल बना लिया

Dolly Bindra Latest News: कन्ट्रोवर्सी में रहने वालीं डॉली बिंद्रा का एक ताजा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉली का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा है जिसके बाद लोगों ने काफी कमेंट्स किए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 11, 2026

Dolly Bindra

Dolly Bindra (सोर्स- एक्स)

Dolly Bindra Latest News: बिग बॉस में 'बाप पे जाना नहीं' वाली डॉली बिंद्रा तो आपको याद ही होगी ना। सलमान खान के शो बिग बॉस के चौथे सीजन में अपनी तेज आवाज, बुलंद हौंसले और लड़ाइयों को लेकर डॉली बिंद्रा ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। हालांकि उससे पहले भी डॉली कई फिल्मों में नजर आ चुकी थीं। सुष्मिता सेन और सलमान खान की फिल्म 'मैंने प्यार क्यों किया' में भी डॉली के एक सीन ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन अब इतने सालों बाद डॉली आखिर कहा हैं, जाहिर है आप ये जरूर जानना चाहते होंगे।

डॉली बिंद्रा ने साझा किया नया वीडियो (Dolly Bindra Latest News)

दरअसल डॉली फिलहाल मुंबई में ही रह रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लोग उनके चेहरे को देखकर थोड़े हैरान रह गए। डॉली अक्सर अपने सोशल मीडिया पर खुद के कई वीडियोज शेयर करती रहती हैं। इसी बीच उनके नए वीडियो को देखने के बाद लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए।

डॉली बिंद्रा के चेहरे ने खींचा ध्यान (Dolly Bindra Latest News)

दरअसल डॉली बिंद्रा के इस वीडियो में उनके चेहरे पर काफी ज्यादा ब्लश लगा हुआ था। इसकी वजह से उनका पूरा चेहरा लाल नजर आ रहा था। इसके अलावा उनके एक्सप्रेशन्स को देखने के बाद भी लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ हो गया हो। कई लोगों ने डॉली के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए उनसे सवाल किया कि उन्हें आखिर ऐसा क्या हो गया। कई लोगों ने डॉली को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया।

अक्सर विवादों में रहीं डॉली बिंद्रा

बिग बॉस में काफी कंट्रोवर्सी के बाद डॉली असल जिंदगी में भी विवादों का शिकार रहीं। डॉली बिंद्रा का तेज और आक्रामक अंदाज़ केवल स्क्रीन तक ही सीमित नहीं था। निजी जिंदगी में भी उनका नाम कई विवादों और कानूनी मामलों से जुड़ चुका है। उनकी हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोगों ने उन पर अभद्र व्यवहार और अपशब्द कहने जैसे आरोप लगाए थे। विवाद बढ़ने के बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा था। डॉली अपने बेबाक बयानों की वजह से भी जानी जाती हैं।

ये भी पढ़ें

Trisha Krishnan Networth: थलापति विजय के आगे कितनी है तृषा कृष्णन की नेटवर्थ, एक फिल्म के लेती हैं 3 करोड़
मनोरंजन
Thalapathy Vijay-Trisha Krishnan

खबर शेयर करें:

Published on:

11 May 2026 02:13 pm

Hindi News / Entertainment / बिग बॉस में ‘बाप पे जाना नहीं’ बोलने वाली डॉली बिंद्रा के चेहरे पर ये क्या हुआ? वीडियो देखते ही लोग बोले- ये क्या हाल बना लिया

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विजय से बढ़ीं दूरियां? बेटे जेसन संजय ने हटाया नाम से ‘V’, शपथ ग्रहण समारोह से भी रहे गायब

Thalapathy Vijay Son Name Change
टॉलीवुड

‘एजेंट ऑफ चेंज’ बने CM थलापति विजय, कीमत जान उड़ जाएंगे होश!

'एजेंट ऑफ चेंज’ बने CM थलापति विजय, कीमत जान उड़ जाएंगे होश!
टॉलीवुड

Sonika Gill: एक हादसे ने बदल दी ‘राम लखन’ एक्ट्रेस की किस्मत, आज पति और सौतन के साथ दुबई में गुजार रही जिंदगी

Ram Lakhan Actress Sonika Gill
बॉलीवुड

कनाडा में खालिस्तानी झंडे को लेकर घिरे दिलजीत दोसांझ, दी ऐसी चेतावनी ‘मेरे फैंस को परेशान किया तो खैर नहीं’

कनाडा में खालिस्तानी झंडे को लेकर घिरे दिलजीत दोसांझ, दी ऐसी चेतावनी 'मेरे फैंस को परेशान किया तो खैर नहीं'
मनोरंजन

पति ऋषि के निधन के बाद पहली फिल्म की शूटिंग करते हुए कांप रही थीं नीतू कपूर, अभिनेत्री ने भावुक होकर किया खुलासा

Neetu Kapoor Emotional Breakdown
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.