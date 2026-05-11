Sonika Gill: एक हादसे ने बदल दी ‘राम लखन’ एक्ट्रेस की किस्मत, आज पति और सौतन के साथ दुबई में गुजार रही जिंदगी

करियर के इस मोड़ ने उनको हताश कर दिया और सोनिका गिल को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो दुबई में बस गईं। उन्होंने दुबई में एक्टर रह चुके राजन सिप्पी के फेमस रेस्टोरेंट 'द मुगल रूम' में मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने के बाद, सोनिका भारत लौट आईं। लेकिन उनकी किस्मत का खेला अभी ख़त्म नहीं हुआ। उनके भाई और मां की मौत हो गई जिससे वो पूरी तरह टूट गईं। इन त्रासदियों से ध्यान हटाने के लिए सोनिका ने एक्टिंग में वापसी करने को चुना। उन्होंने 'माई फ्रेंड गणेश 3', 'अक्कड़ बक्कड़ बम बे बो', 'दाल में कुछ काला है' और 'अनामिका' जैसे टीवी शो और फिल्मों में काम किया।