‘सरके चुनर’ विवाद के बाद संजय दत्त ने मांगी माफी, 50 आदिवासी बच्चों की पढ़ाई का उठाया जिम्मा

बता दें ध्रुव सरजा, संजय दत्त और नोरा फतेही की आने वाली फिल्म 'केडी: द डेविल' का ये गाना इन दिनों विवादों के घेरे में है। पिछले महीने रिलीज हुए सरके चुनर तेरी सरके' गाने के गंदे लिरिक्स की वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माए गए इस गाने से सिर्फ बोल ही नहीं बल्कि डांस स्टेप्स भी अश्लील होने के चलते ये गाना चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सेंसर बोर्ड द्वारा गाने को अश्लीलता का टैग मिलने के बाद इसको यूट्यूब से हटा दिया गया।