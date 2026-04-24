राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने के ऐलान के बाद परिणीति चोपड़ा ने दी गुड न्यूज, शुरू की नई पारी

Parineeti Chopra Insta Story: आज यानी शुक्रवार (24 अप्रैल 2026) को राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी (AAP) को टाटा बाय-बाय करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। राघव चड्ढा ने आप पार्टी के साथ 14 साल जुड़े रहने के बाद इस्तीफा दिया है। हालांकि, राजनितिक गलियारों में इस फैसले के आने का पहले से इंतजार हो रहा था। मगर आज उन्होंने ऑफशियलि इस खबर का ऐलान कर दिया है। राघव चड्ढा के इस फैसले के बीच उनकी पत्नी परिणित चोपड़ा ने एक गुड न्यूज शेयर की है।